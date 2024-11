Iodonna.it - È stata scoperta per caso mentre correva in uno stadio di atletica leggera. Modella e attrice, Giulia Maenza, nella serie The Bad Guy è Teresa, una donna forte, com'è in fondo anche lei

«E pensare che nel mio paese, in Sicilia, a Camporeale, poco meno di tremila anime, non c’era neppure un cinema. E la moda era un mondo lontanissimo e inimmaginabile».E poi cos’è successo?«Mi ha aiutato lo sport».In che senso?«Ero un’appassionata di, l’ho praticata per cinque anni. Correvo sette giorni su sette allodelle Palme, a Palermo. Un giorno,mi allenavo, una persona mi ha detto che ero bella e avrei potuto fare la. Così è iniziato tutto, correndo, avevo quattordici anni». “The Bad Guy 2” il trailer della seconda stagione su Prime Video X, 24 anni, quando parla appare candida e gentile come i personaggi del film Le cronache di Narnia, il primo che ha visto, a cinque anni, in 3D, a Palermo.