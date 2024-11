Lopinionista.it - Auto, Salvini: “Per fare i ‘fighetti’ in centro a Roma licenziamo in Europa”

– «Perino ina Bologna noiine assumiamo, e bruciamo carbone, a Pechino. Quindi non si tratta di rivedere il green deal, si tratta di essere o ignoranti o pagati da altri». Lo afferma il ministro delle Infrastrutture, Matteo, intervenendo all’assemblea della Confartigianato trasporti. «Un combustibile competitivo domani mattina? No, ci sono ancora costi evidentemente fuori mercato. Magari ne riparliamo fra 10 o 20 anni», spiega il ministro.«Io sto creando un’alleanza a livello europeo perché prima eravamo quasi da soli, adesso i tedeschi stanno iniziando a licenziare. Vai aun giro a Stoccarda, vai a Monaco, vai a Bruxelles. Quando Volkswagen, quando Audi, quando Mercedes iniziano a licenziare anche in Germania si rendono conto».