Aeroporto Adr preme sull’acceleratore | la Swissport saluta Fiumicino

, 23 novembre 2024- L’Ente nazionale per l’aviazione civile, ha fissato al 23 dicembre il termine ultimo entro il quale le compagnie aeree dovranno scegliere il nuovo gestore dei servizi a terra. Una scelta che non ricadrà, allo stato attuale, sulla, uscita sconfitta dalla gara per l’assegnazione dell’handling e che dovrà quindi lasciare l’di, dopo poco più di due anni. L’azienda operava adal 14 luglio del 2022 fino all’ ottobre 2023, quando è stata esclusa dalla gara per la gestione dei servizi per sette anni. Ora nonostante le attese e nonostante il ricorso al Tar, l’Adr affretta i tempi.“Tale scadenza obbliga le parti coinvolte a far fronte ai necessari adempimenti, inclusi i delicati aspetti di gestione del personale, nel periodo di picco della stagione di viaggi natalizia- fa sapere- Non vediamo alcuna ragione per questa richiesta che mette a rischio migliaia di passeggeri in uno dei periodi di maggiore traffico dell’anno, non tiene conto dei diritti dei lavoratori e del ricorso pendente al Tar.