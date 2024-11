Amica.it - Zuccheri contro collagene: così la pelle invecchia velocemente

Leggi su Amica.it

È un fatto universalmente conosciuto che (troppi)facciano male. E non solo perché fanno ingrassare: un livello elevato dinel sangue è sinonimo di iperglicemia e pre-diabete. Tuttavia, come se questo non fosse sufficiente, oltre alle patologie più note, glisono responsabili della glicazione. E hanno a che fare con il danneggiamento di una proteina fondamentale per la giovinezza della: il. L’mento cutaneo è un processo multifattoriale influenzato non solo da fattori genetici, patogeni, radiazioni UV, inquinanti atmosferici e cattive abitudini di vita, ma anche da meccanismi biologici interni come la glicazione. Questo fenomeno, spesso ignorato, gioca un ruolo cruciale nella perdita di elasticità e tono della, accelerando il processo dimento e si manifesta con rughe, discromie, riduzione della luminosità e un’alterazione della funzione barriera della