Movieplayer.it - William H. Macy si unisce ad Armie Hammer nel western Frontier Crucible

Leggi su Movieplayer.it

Il candidato all'Oscar e star di Fargo,H., si è unito a Thomas Jane enel. Il candidato all'OscarH.(Fargo) si è unito a Thomas Jane enel, attualmente in produzione a Monument Valley e Prescott, in Arizona. Nel cast anche Myles Clohessy, Eli Brown, Eddie Spears, Zane Holtz, Ryan Masson e l'esordiente australiana Mary Stickley. Masson ha sostituito Jonah Kagen. Come abbiamo rivelato in precedenza, questa pellicola rappresenta il ritorno sulle scene di, che non recita in un film o in una serie da quando la sua carriera è deragliata tre anni fa a causa delle accuse di abusi. Le indagini sulle accuse sono state poi .