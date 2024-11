Strage di Erba, i legali di Olindo e Rosa presentano il ricorso in Cassazione contro lo stop alla revisione

Leggi su Open.online

Un nuovo capitolo giudiziario potrebbe aprirsi per ladi(Como) nella quale l’11 dicembre 2006 morirono quattro persone, tra cui un bambino di due anni. Gli avvocati difensori diBazzi eRomano, la coppia ritenuta colpevole degli omicidi e condannata con l’ergastolo, hanno depositatoinoggi 21 novembrela sentenza della Corte d’Appello di Brescia dello scorso 10 luglio. In quell’occasione i magistrati avevano dichiarato inammissibile la richiesta didella condanna. La documentazione presentata daiè lunga più di cento pagine ed è costituita da numerosi allegati. La difesa contesta la mancata verifica in sede d’Appello di quelle che a detta degli avvocati sarebbero nuove prove in grado di scagionare la coppia. A Brescia i giudici avevano ritenuto quelle prove non inedite e quindi non bastevoli a riaprire il processo.