Putin, la minaccia all'Europa: "Nessuno può fermare il missile Oreshnik"

Il presidente russo Vladimirha dichiarato che Mosca effettuerà altri test delbalistico ipersonicoin "condizioni di combattimento", un giorno dopo averne lanciato uno sull'Ucraina. "Continueremo questi test, anche in condizioni di combattimento, a seconda della situazione e del carattere delle minacce alla sicurezza poste alla Russia", ha dettoin una riunione con i capi militari. La Russia ha lanciato ildi nuova generazione contro la città ucraina di Dnipro ieri mattina, in un'importante escalation degli armamenti dispiegati in un conflitto che dura da quasi tre anni. Il capo del Cremlino ha anche ordinato che il, che vola a una velocità di Mach 10 - 10 volte la velocità del suono - venga messo in produzione di serie. La Russia sta sviluppando sistemi avanzati simili, ha aggiunto.