Putin | Guerra globale Russia risponderà a missili Zelensky | Mondo reagisca

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –Latra Ucraina ediventa “un conflitto”. Vladimir, al termine di una giornata cruciale, dopo giorni di silenzio si rivolge alla nazione con un discorso di 7 minuti che apre un nuovo capitolo nell”operazione speciale’ iniziata oltre 1000 giorni fa e annunciata dal presidente russo con un messaggio pronunciato dalla stessa scrivania.parla dopo un attacco speciale condotto dalla, che nelle prime ore del 21 novembre lancia un missile nell’area della città ucraina di Dnipro. Per Kiev, si tratta di un missile balistico intercontinentale (Icbm): sarebbe un debutto assoluto per un’arma di questo tipo. La versione ucraina, però, non appare del tutto convincente: perché usare un missile intercontinentale, con circa 6000 km di gittata, per colpire un obiettivo distante centinaia di km e già raggiunto in passato con altre armi? E’, nella serata russa, a fornire le risposte.