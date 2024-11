Lapresse.it - Open Fiber: in Piemonte nelle aree bianche cablati oltre 910 comuni

La fibra ottica su tutto il territorio nazionale. Dall’assemblea Anci di Torinorilancia la sfida per collegare con la rete ultraveloceallemetropolitane anche quelle rurali e industriali. E se l’obiettivo di completare l’opera dal punto di vista infrastrutturale è stato quasi ultimato, il focus adesso si sposta su come sfruttare al meglio la rete. Partendo dalla regione in cui è attualmente in corso l’assemblea dell’Anci.“Inci sono910, dei piccoli borghi e dellerurali, questo dà la possibilità ai cittadini di lavorare e di avere accesso a streaming, di fare teleconferenze, telemedicina, anche gaming, con la stessa velocità dei cittadini del centro di Torino – ha sottolineato Miruna Stoicescu, regional managerNord Val d’Aosta di– Non cambia niente vivere a Levone o a Moncenisio rispetto al centro di Torino a livello di accesso alla rete ad una banda affidabile”.