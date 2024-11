Gaeta.it - Nasce un nuovo ostello a Manoppello: accoglienza per pellegrini e turisti con vista spettacolare

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante iniziativa nel cuore diprevede la realizzazione di undedicato all’di. Il progetto, che sorgerà in piazza Castello, rappresenta un passo significativo nel recupero di un edificio colpito dal terremoto. Grazie a un finanziamento di oltre 600mila euro e a un investimento totale di circa 1,9 milioni di euro, l’amministrazione comunale punta a rinvigorire il centro storico, combinando innovazione architettonica e valorizzazione del territorio.Il finanziamento e l’avvio dei lavoriLa recente pubblicazione della delibera CIPESS 58 del 14 ottobre 2024 nella Gazzetta Ufficiale ha dato il via libera per la partenza dei lavori, con il sindaco Giorgio De Luca che ha annunciato l’avvio delle procedure di gara.