Gaeta.it - Mourinho tenta il colpo: Cristiano Ronaldo tra le mire del Fenerbahce di Istanbul

potrebbe nuovamente cambiare club, lasciando l'Arabia Saudita per un possibile ritorno in Europa. Con i suoi 40 anni in avvicinamento, il fuoriclasse portoghese potrebbe valutare soluzioni inaspettate. Recenti indiscrezioni provenienti dalla Turchia indicano che José, alla prima stagione come allenatore del, lo ha inserito nella sua lista di obiettivi. Il richiamo diperrappresenta non solo un'opportunità per il giocatore, ma anche undi scena significativo per il campionato turco.La chiamata diJosénon è estraneo ai colpi di teatro nel mercato calcistico. Secondo le informazioni diffuse, il tecnico ha contattato direttamenteper sondare il suo stato d'animo all'Al Nassr.