Justcalcio.com - Milan Futuro, sconfitta pesante contro il Pescara: prima gioia per Turco, Vos delude|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-22 00:12:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com:ACvia Getty Images Daniele Longo 22 minuti fa Troppoper unsceso in campo all’Adriatico con diverse assenze importanti, Jiménez e Camarda su tutti. La capolista vince con un roboante 4-1 che non ammette repliche, per Bonera e i suoi ragazzi c’è subito l’occasione per rifarsiun Sestri Levante diretto avversario per la salvezza.PER– Una delle poche note liete della serata rossonera è stata ladi Nicolò: l’attaccante classe 2004 arrivato in prestito la scorsa estate dal Salisburgo ha concretizzato di testa un ottimo assist di Samuele Longo.