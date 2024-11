Gaeta.it - Maltempo nel golfo di Napoli: cancellati i collegamenti marittimi con le isole

Facebook WhatsAppTwitter Le condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo ildihanno avuto un impatto significativo sui trasporti. A partire dalla notte scorsa, un forte vento da Ponente ha portato alla sospensione deitrae levicine, creando disagi per i pendolari e i turisti.Impatti suidaA causa delle forti raffiche di vento, tutti gli aliscafi in partenza daMolo Beverello sono fermi. Questo ha comportato la cancellazione delle corse programmate verso ledi Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida. La situazione è complicata e prevedibile, poiché i forti venti hanno reso difficile la navigazione e causato preoccupazioni per la sicurezza dei passeggeri.Anche ida Pozzuoli a Procida hanno subito lo stesso destino.