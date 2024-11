Giornalettismo.com - Ma quindi chi deve installare un Alcolock?

Come abbiamo avuto modo di vedere anche nei precedenti articoli del monografico di oggi, il sistema dell’non è di certo una novità – anche se se ne sta parlando in maniera molto serrata in concomitanza con l’approvazione del nuovo codice della strada -, né è una nuova introduzione italiana. Da diversi anni (se ne parla dal 2019), la normativa europea ha disciplinato l’utilizzo di questo strumento tecnologico (che può essere collegato ai veicoli attraverso diversi sistemi, tra cui un cavo o una connessione digitale) e – adesso – con il nuovo quadro normativo sulle regole da seguire al volante approvato in Italia, nel nostro Paese il suo utilizzo verrà implementato. Ma tutti dovrannounsul proprio veicolo? Ovviamente, la risposta è no. LEGGI ANCHE > Con il nuovo codice della strada, arriva il dispositivoChil’nella propria auto L’installazione dell’è collegata al fatto di essere stati già sorpresi con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.