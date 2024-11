M5S la carica dei 90mila per la Costituente | la galassia del Movimento in vista del voto

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Ladeialper ladel5 Stelle. Sono 88.943, per la precisione, gli iscritti M5S che fino a domenica potranno prendere parte alla consultazione online per disegnare l’identikit delche sarà. Ma come si presenta la truppa pentastellata all’appuntamento con Nova? Lontani i tempi delle varie anime che attraversavano trasversalmente (a volte a geometrie variabili) il mondo grillino. Con l’addio di tanti big, il M5S di oggi è riconducibile in gran parte a Giuseppe Conte. Ma nessuno nasconde che il vero scontro in atto è tra il leader pentastellato e il fondatore Beppe Grillo. La metamorfosi è compiuta: dall’uno ‘vale’ uno’ si è passati all’uno ‘contro’ uno. E, a meno di imprevedibili colpi di scena, in campo ne resterà solo uno.