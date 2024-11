Ilrestodelcarlino.it - L’Unahotels vuole crescere ancora. Coldebella: "Andremo sul mercato"

, quando ha assunto l’incarico di gm della Pallacanestro Reggiana si aspettava di trovare una città così appassionata e ‘affamata’ di basket? "Siamo oltre le aspettative che comunque erano alte per la conoscenza che ho sempre avuto di questa regione e di questa via Emilia che da Rimini, a Forlì, passando ovviamente anche per Bologna è tradizionalmente molto legata alla pallacanestro. Oltre a questo ho trovato grande disponibilità a lavorare di squadra affinchè le cose vadano nel verso giusto". Il ritorno dell’Italbasket nella nostra città a distanza di 24 anni può essere considerato l’emblema di quello che sta dicendo? "Esattamente e per questo c’è da ringraziare Giammaria Manghi e la Regione Emilia-Romagna che assieme al presidente federale Petrucci sono stati coloro che hanno acceso questa possibilità; poi anche noi come club abbiamo dato una mano per formare la ‘squadra’ giusta e assieme all’amministrazione comunale ci stiamo mettendo tanta energia".