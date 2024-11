Sport.quotidiano.net - La storia. Il Brera riabbraccia il FENIX Trophy. Esordio mercoledì all’Arena Civica

Iltorna a illuminare l’Arenadi Milano:27 novembre alle 20:30, ilFC, storicamente riconosciuto come la “terza squadra di Milano” (anche se la promozione in serie C dell’Alcione ha rimescolato le gerarchie), affronterà i montenegrini del Fans United. Fondato nel 2000 da Alessandro Aleotti, ilFC ha sempre rappresentato una realtà calcistica innovativa nel panorama milanese. Nonostante la militanza nel calcio dilettantistico, il club si è distinto per iniziative sociali e culturali, come la creazione della squadra FreeOpera, composta da detenuti del carcere di Opera, che partecipò al campionato di Terza Categoria nel 2003/2004. Il, ideato e organizzato dalFC, è un torneo internazionale che coinvolge club dilettantistici europei selezionati per la loro unicità sociale, storica e culturale.