Italians Trust Science But Worry About Clinical Trials | The Ongoing Campaign for Awareness

Facebook WhatsAppTwitter Recent trends indicano che gli italiani non solo ripongono fiducia nella ricerca scientifica, ma nutrono anche timori sugli studi clinici. Questa problematica mette in evidenza l’importanza di una campagna nazionale che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della ricerca clinica. La campagna “La ricerca siamo noi. Tutti insieme, dalla scienza alla cura” è promossa dall’Accademia del paziente esperto Eupati Aps e supportata da 47 associazioni diverse, aziende sanitarie, società scientifiche e centri di ricerca. Sostenuta da enti rispettati come la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e il Ministero della Salute, questa iniziativa si propone di aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo al valore della ricerca e alla partecipazione agli studi clinici.