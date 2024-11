Tarantinitime.it - Grottaglie, Maiorano incontra i vertici Leonardo

Tarantini Time QuotidianoIl parlamentare di Fratelli d’Italia: “Nessuna ipotesi di scorporo. Si lavora per rilanciare il sito”“Non esiste alcuna ipotesi di scorporo per il sito dima, al contrario, si sta lavorando per cercare di diversificare e rilanciare lo stabilimento con l’obiettivo di potenziare la produzione attraverso l’individuazione anche di differenti opportunità che potrebbero arrivare da nuove committenze. L’obiettivo da raggiungere deve essere quello di tutelare i livelli occupazionali, valorizzare le competenze e, allo stesso tempo, cercare di superare la mono-committenza con Boeing. L’azienda durante l’incontro odierno ha rassicurato sul piano di rilancio, sui nuovi investimenti in innovazione e sulle prospettive future relative al sito produttivo di, che rappresenta una importante realtà di sviluppo economico per l’intera provincia di Taranto.