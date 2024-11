Isaechia.it - Grande Fratello, scatta un bacio appassionato tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice: è ufficialmente ritorno di fiamma? (Video)

Leggi su Isaechia.it

Sembra essereditra i due concorrenti del. La coppia, che aveva preso all’ultima edizione di Temptation Island, si è ritrovata a convivere da alcune settimane all’interno del reality condotto daSignorini e nelle ultime ore tra loro sembra essere tornato il sereno.Nonostante la presenza dell’ex tentatore Stefano Tediosi, con il qualeaveva avuto questa estate una breve frequentazione, lasembra aver deciso di dare una seconda possibilità all’ex fidanzato.Ieri sera, infatti, i due si sono ritrovati in giardino e sotto la pioggia si sono scambiati teneri abbracci e sguardi languidi, per poi concedersi un lento insieme, al termine del quale èto un, mentre cantavano complici Mille giorni di te e di me, di Claudio Baglioni.