Ilrestodelcarlino.it - Giro verde in via Mandriolo: "Perché la raccolta qui non viene fatta?"

Montano le proteste a Correggio per una sospensione improvvisa del, ovvero ladegli scarti verdi. La segnalazione del mancato servizio arriva in particolare dagli abitanti di viaInferiore. "Ci siamo più volte rivolti agli uffici comunali e a quelli di Iren, ma non è stato risolto il problema" riferiscono. "La questione dovrebbe essere di competenza di Iren. Intanto, però, i numerosi sacchi dello scartorestano a bordo della strada, ormai da settimane" aggiungono poi i residenti. Ildovrebbe essere sospeso a dicembre, ma in viaInferiore il servizio non sembra essere garantito già ora. "Mentre in altre strade limitrofe, sempre qui a Correggio, sembra che lasia ancora in atto, con passaggio il giovedì mattina", aggiungono i cittadini, chiedendo di ripristinare il servizio in tempi brevi anche nella loro zona.