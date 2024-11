Sport.quotidiano.net - Ginnastica: la gara di qualificazione nazionale Junior e Senior nella Fgi Gold a Civitavecchia. James, Guicciardi e Purpora: la Biancoverde è d’applausi

Il campionato italiano individualedella Federazione continua per le ginnaste della, accompagnate da Giacomo Zuffa. Dopo le qualificazioni dirette alla finalecome campionesse regionali di Carolinae Alessia, ce l’hanno fatta anche Tizianae Alice Barboni che ottengono il piazzamento nelle prime otto specialistedi ripescaggioche si è disputata a. Alice Barboni con due salti Tsukuhara carpiati conquista laper la finale al volteggio. Tizianafoto) centra tutte e tre le prestazioni di qualifica richieste. Non raggiunge invece di poco l’obiettivo di entrare tra le migliori otto finaliste italiane Sofia Fabbri, che sbaglia al volteggio, ma continuerà ora la preparazione già in vista del prossimo inizio del Campionato di serie A 2025.