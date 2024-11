Movieplayer.it - Dune 3, Javier Bardem: "Potrei arrabbiarmi se non venissi coinvolto nel prossimo film"

L'attoreha parlato della possibilità di un suo ritorno nel3, tratto dal libro Messiah, esprimendo il suo interesse.ha parlato della possibilità di ritornare in3, il potenziale sequel della saga tratta dai romanzi di Frank Herbert, che dovrebbe essere tratto da Messiah. Il regista Denis Villeneuve, a ottobre, aveva confermato lo sviluppo del terzo capitolo cinematografico della storia, attualmente nelle fasi di stesura della sceneggiatura.vuole tornare in: Messiah Le riprese di: Messiah dovrebbero iniziare nel 2026 e, parlando del, ha parlato del futuro del suo personaggio, Stilgar. L'attore ha dichiarato: "So che sono presente nel libro, quindi dovrei essere presente nello script. Se non lo sono, sarò .