Costituente M5s, alcuni esponenti di punta del Movimento dovrebbero fare un passo indietro

di Giovanni M.L’abbiamo visto nascere, l’abbiamo visto crescere e, forse, lo vedremo morire? Morte non intesa come nome, ma morte dell’idea di com’era nato il5 stelle che oggi è la terza forza politica in Italia e, in qualche maniera – tra un cannonata che arriva da Grillo e un sottobosco di franchi tiratori – si barcamena per rimanere tale seppure, allo stato attuale, i loro voti siano in continua erosione.Il M5S non deve temere il Pd, ma piuttosto una forza più simile che alle Europee ha avuto risultati inaspettati e che goccia a goccia sta mangiando voti dal suo elettorato: Alleanza Verdi e Sinistra.Dopo la scoppola non indifferente presa alle ultime Regionali che – sia chiaro – non si possono paragonare alle Politiche, ma che sicuramente in proporzione portano in vantaggio la coalizione di Bonelli e Fratoianni davanti alla forza politica guidata da Conte, una lunga riflessione va fatta e si spera che questadetti la linea per acquisire un’immagine, se non definitiva, più netta (quella di cui ha bisogno).