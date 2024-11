Oasport.it - Ciclocross, la Coppa del Mondo parte da Anversa: otto italiani al via tra gli élite

Leggi su Oasport.it

Dopo la lunga estate, torna l’inverno e torna ladeldi. Una stagione che sarà composta da 12 tappe e si aprirà da(Belgio) questa domenica 24 novembre e si chiuderà il 26 gennaio a Hoogerheide. Si torna laddove lo scorso anno Mathieu van der Poel realizzò una delle sue straordinarie imprese, rimontando dalla 25esima alla prima posizione e trionfando.Mathieu van der Poel che quest’anno non sarà presente: diversi big come sappiamo tendono a saltare diverse tappe delladelper andare nel Superprestige ecipare a competizioni più importanti come i Mondiali. Il favorito principale sarà quindi il belga Laurens Sweeck, vincitore delle ultime due tappe del Superprestige a Merksplas e Niel. Occhio anche ad altri due belgi in grande forma come Thibau Nys e Joran Wyeseure, oltre all’olandese Lars van der Haar.