Basket qualificazioni Europei 2025 | i risultati e le classifiche

e tutte leaggiornate delleaglidi. Comincia il percorso delle 32 Nazionali impegnate alla ricerca di un posto nella fase finale che si terrà tra agosto e settembretra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Sono otto, in totale, i gruppi, composti da quattro squadre ciascuno: sono le prime tre nazionali di ogni girone a staccare il ticket per provare a conquistare il titolo (tranne per i gironi in cui si trovano le squadre ospitanti; in quel caso, passano le prime due più la squadra ospitante). L’Italia è inserita nel Gruppo B, insieme a Turchia, Ungheria e Islanda. Ecco, quindi, ie leaggiornate delleaglidi.LEDEI GIRONIGruppo APortogallo 5 (2V, 1P)Slovenia 5 (2V, 1P)Israele 3 (1V, 1P)Ucraina 2 (0V, 2P)Gruppo BItalia 6 (3V, 0P)Turchia 5 (2V, 1P)Islanda 3 (1V, 2P)Ungheria 2 (0V, 2P)Gruppo CLettonia 6 (3V, 0P)Belgio 5 (2V, 1P)Spagna 4 (1V, 2P)Slovacchia 3 (0V, 3P)Gruppo DMontenegro 5 (2V, 1P)Svezia 5 (2V, 1P)Bulgaria 4 (1V, 2P)Germania 4 (1V, 2P)Gruppo EFrancia 6 (3V, 0P)Croazia 5 (2V, 1P)Bosnia-Erzegovina 4 (1V, 2P)Cipro 3 (0V, 3P)Gruppo FGrecia 5 (2V, 1P)Repubblica Ceca 5 (2V, 1P)Gran Bretagna 5 (2V, 1P)Olanda 3 (0V, 3P)Gruppo GSerbia 6 (3V, 0P)Danimarca 4 (1V, 2P)Georgia 4 (1V, 2P)Finlandia 4 (1V, 2P)Gruppo HEstonia 6 (3V, 0P)Lituania 5 (2V, 1P)Macedonia del Nord 4 (1V, 2P)Polonia 3 (0V, 3P)IDELLE PARTITEPRIMA FINESTRAGiovedì 22 febbraioOre 18:00 – Slovenia – Ucraina 87-73Ore 18:00 – Slovacchia – Belgio 60-75 Ore 18:30 – Lituania – Polonia 83-64Ore 19:00 – Svezia – Bulgaria 84-70Ore 19:30 – Germania – Montenegro 85-61Ore 20:00 – Spagna – Lettonia 75-79Ore 20:15 – Portogallo – Israele 70-72Ore 20:30 – Islanda – Ungheria 70-65Ore 20:30 – Italia – Turchia 87-80Venerdì 23 febbraioOre 18:00 – Cipro – Bosnia-Erzegovina 66-99Ore 18:30 – Danimarca – Georgia 75-69Ore 19:30 – Macedonia del Nord – Estonia 69-74Ore 20:00 – Grecia – Repubblica Ceca 72-64Ore 20:00 – Serbia – Finlandia 77-61Ore 20:30 – Francia – Croazia 73-61Ore 20:30 – Gran Bretagna – Olanda 98-94Domenica 25 febbraioOre 14:00 – Turchia – Islanda 76-75Ore 16:00 – Bulgaria – Germania 67-62Ore 16:05 – Lettonia – Slovacchia 64-52Ore 17:30 – Belgio – Spagna 58-53Ore 18:00 – Slovenia – Israele 88-79Ore 18:00 – Ungheria – Italia 62-83Ore 19:00 – Montenegro – Svezia 95-70Ore 20:00 – Ucraina – Portogallo 77-79Lunedì 26 febbraioOre 17:30 – Finlandia – Danimarca 89-85Ore 18:00 – Georgia – Serbia 63-76Ore 18:00 – Polonia – Macedonia del Nord 71-96Ore 18:00 – Estonia – Lituania 65-59Ore 19:00 – Bosnia-Erzegovina – Francia 64-74Ore 19:30 – Olanda – Grecia 72-74Ore 20:00 – Croazia – Cipro 92-63Ore 20:15 – Repubblica Ceca – Gran Bretagna 90-82SECONDA FINESTRAGiovedì 21 novembreOre 17:30 – Finlandia – Georgia 83-90Ore 18:00 – Cipro – Francia 59-75Ore 18:00 – Repubblica Ceca – Olanda 96-74Ore 18:00 – Danimarca – Serbia 52-72Ore 18:00 – Macedonia del Nord – Lituania 67-82Ore 18:00 – Polonia – Estonia 78-82Ore 20:00 – Croazia – Bosnia-Erzegovina 89-76Ore 20:30 – Gran Bretagna – Grecia 73-72Venerdì 22 novembreOre 18:00 – Slovacchia – Spagna 72-86 2OTOre 18:00 – Lettonia – Belgio 75-72Ore 18:30 – Turchia – Ungheria 92-66Ore 18:30 – Svezia – Germania 73-72Ore 19:00 – Montenegro – Bulgaria 85-62Ore 20:00 – Portogallo – Slovenia 82-74Ore 20:30 – Islanda – Italia 71-95: ie leSportFace.