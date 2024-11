Tvpertutti.it - Basciano arrestato, minacce e stalking a Sophie Codegoni: parla avvocato

Alessandro. Non si tratta di una fake news e nemmeno di illazione, ma è la verità. A confermare l'arresto del trentatreenne perai danni disono state fonti autorevoli come Ansa e Adnkronos, ore dopo che Fabrizio Corona aveva anticipato la notizia sul suo portale, Dillinger News.Secondo le ricostruzioni, l'arresto è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 novembre, dopo un episodio di violenza al ristorante Cipriani di Milano. Qui,avrebbe aggredito fisicamente Mattia Ferrari, un amico di, distruggendo anche la sua auto con danni stimati in 4000 euro. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato Alessandroal carcere di San Vittore, una misura cautelare giudicata necessaria per la sua condotta "pervasiva, controllante e violenta", come riportato dalla gip di Milano Anna Magelli.