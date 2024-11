Lanazione.it - Avvistati 5 lupi, paura a Renella: “In caso di incontro non avvicinarli”

Montignoso (Massa Carrara), 22 novembre 2024 – Nelle ultime ore stanno rimbalzando sui social numerose segnalazioni da parte di cittadini allarmati dalla presenza diin località, nei pressi del Lago di Porta, come nei suoi dintorni. Tanto da portare la problematica all’attenzione del sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti, il quale ha confermato l’avvistamento di “un branco dinei pressi del Lago di Porta”. Si tratterebbe “di un nucleo familiare composto da cinque esemplari, di cui probabilmente 3 cuccioli”, aggiunge il primo cittadino. “La presenza del lupo è confermata nel territorio di Montignoso già da diversi anni e per questo è necessario tenere corrette modalità di comportamento, in modo da evitare che la specie si abitui alla presenza dell’uomo”. In particolare, indi uncon un lupo, è necessario “non avvicinarsi e non tentare di attirarlo verso sé, magari per fare foto o video.