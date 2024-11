Gaeta.it - Api, custodi dell’ecosistema: la situazione attuale in Italia e l’impegno di un apicoltore in Campania

Le api rivestono un ruolo cruciale nell'ecosistema globale, contribuendo a circa il 70% dell'impollinazione delle piante e garantendo il 35% della produzione alimentare mondiale. Tuttavia, in Europa, oltre il 9% delle specie di api è a rischio di estinzione. Questo articolo esplora le sfide che affrontano questi insetti vitali, con un focus particolare su uncampano, Filippo Marmo, e il suo progetto "L'Albero del Miele".l'importanza delle api e le statistiche allarmantiLe api non sono solo insetti; sono essenziali per l'esistenza di un gran numero di specie vegetali e, di conseguenza, per l'intero ecosistema. Secondo l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , in Europa circa il 9,2% delle specie di api è minacciato di estinzione.