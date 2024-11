Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 21-11-2024 ore 14:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio è la prima volta che utilizzo un’arma così potente l’aeronautica militare di Kiev Ha dichiarato che la Russia ha lanciato un missile balistico intercontinentale dalla regione meridionale di aspartame durante un attacco contro l’Ucraina è la prima volta che la Luzi utilizza le così potenti a lungo raggio durante la guerra lo riporta il Guardian Lucrino utilizzato missili statunitensi e britannici per colpire obiettivi all’interno della Russia azione che Mosca aveva avvertito sarebbe stata vista come una avrebbe preso di mira aziende infrastrutture nella città centro orientale di Dnipro di ministero della difesa di Mosca intanto afferma che la difesa aerea russa ha battuto nelle24 ore 2 misti di britannici Storm Shadow 78 bilancio dei morti in gradi italiani a Palmira e poi 3 palestinesi di cisgiordania sono stati arrestati per aver formato una cellula per uccidere il ministro italiano di estrema destra itamar ben gvir il figlio secondo pulizia e Shin bet Il principale sospettato stabilito contatti per assicurarsi armi assistenza la cellula sorvegliato da inviare i figli che vivono nel sedimento di dirlo a tarda sera pettinarlo sulla scena di un attacco terroristico intanto e 68 morti di Lancia degli attacchi israeliani di ieri contro gruppi finora nella città di Palmira nella Siria centrale secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani tra le vittime ci sono 42 combatte e 26 stranieri La maggior parte dei quali Rachele del gruppo al New yaba ma anche quattro membri dei libanesi il governo Cerca le risorse necessarie per aumentare gli stipendi del personale sanitario il ministro della Salute Schillaci punta sugli emendamenti presentati in commissione bilancio alla camera cominciare dalle proposte per aumentare l’indennità della specificità di chi lavora nel servizio sanità eventualmente vi defiscalizzare questa voce stipendiale ha detto durante un’intervista per lei scarsamenterispetto alle manifestazioni ma bisogna ricordare che questo governo si è occupato del personale sanitario l’ha sempre messo al centro dell’agenda politica aggiunto A proposito dello sciopero che ieri secondo i sindacati ha visto l’adesione del 85% di medici e infermieri in questo momento non siamo di una proposta di mediazione da parte della presidenza della Coop 29 presidente ci ha mandato i documenti che sono i riepilogo delle tante posizioni che si sono espressi in questi giorni tra l’altro composizioni che sono estremamente una rispetto all’altra le difficoltà sono notevoli le posizioni sono molto articolate molto distante determinista della mia vita e picchetto facendo il punto con i giornalisti della situazione alla Coop 29 di Baku misura parliamo di scuola sono stati presentati emendamenti anche sul tema del lavoro Sentiamo Marcello Pacifico presidente nazionale del sindacato Ania sono delle urgenze certamente il tema dell’ organico aggiuntivo della proroga dei contratti è fondamentale Sara discusso è stato presentato da esponenti della maggioranza e dell’opposizione purtroppo invece sono sentiti e mi sibili che avrebbero risolto il problema di licenziamento di docenti assunti dalle gare che però hanno superato l’anno di prova è ancora emendamenti che permettevano agli idonei nelle graduatorie di merito dell’ultimo concorso generale ma anche del concorso straordinario svolto Nel 2020 erano provvedimenti necessari per la scuola chiediamo al governo amministra comunque di intervenire anche eventualmente il legge di bilancio ed è tutto buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa