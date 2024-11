.com - Roma, segnalazione con app YouPol: residenti fanno arrestare 3 pusher

“Via vai di tossicodipendenti davanti a un palazzo“. E’ stata unavia appa far scattare i controlli ain zona Torre Maura. Verifiche che hanno portato all’arresto di trescoperti a gestire un giro di spaccio davanti a un palazzo. I sospetti infatti si sono rivelati fondati. Davanti al palazzo c’era un giovane per prendere gli ordini, mentre in casa un uomo e una ragazza erano pronti a disfarsi dello stupefacente in caso di arrivo delle forze dell’ordine. Cosa che però non gli è riuscita. I tre, un 18enne, un 30enne e una ragazza di 20 anni, sono così finiti in manette.con appfaA fare lache ha dato il via alle indagini i, che descrivevano un continuo via vai di tossicodipendenti davanti a un palazzo nel quartiere di Torre Maura.