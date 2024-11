Agi.it - Roma e Firenze unite nella lotta all'overtourism

AGI -e politiche abitative. Su questi due temi si sono confrontati i sindaci di, Roberto Gualtieri e Sara Funaro all'assemblea nazionale dell'Anci. Il turismo non è nemico delle città, ma ha senso pensare che i luoghi turistici siano pensati e preservati anche per chi vi abita. Entrambe città d'arte, negli ultimi anni hanno visto aumentare notevolmente i flussi con il proliferare della ricettività extra alberghiera che ha sottratto alloggi al normale mercato delle locazioni non turistiche. Il moltiplicarsi di B&B, il ridursi dell'offerta di alloggi ha causato l'aumento dei prezzi per chi cerca una stanza o un appartamento in cui vivere, con una progressiva desertificazione dei quartieri e dei negozi di prossimità, fagocitati da un commercio mordi e fuggi (bar, locali, pub).