Thesocialpost.it - Roma, cortei studenteschi e scontri alla Sapienza: ferito un vigilante

Leggi su Thesocialpost.it

Alta tensione all’Università Ladi, dove sono scoppiatitra collettivi di sinistra e di destra. I due gruppi si sono affrontati lanciandosi bottiglie e pietre nel piazzale dell’ateneo.Leggi anche:tra studenti, Azione Universitaria: “Li hanno provocati”Durante il caos, unè stato colpito al volto da una pietra, lanciata dal gruppo dei ragazzi di sinistra. L’uomo,e sanguinante, è stato soccorso e trasportato in ospedale per le cure.Cos’è successoLa scena, ripresa in diversi video, mostra il clima di forte tensione che si è creato. Le autorità stanno cercando di ricostruire la dinamica deglie identificare i responsabili. Intanto, il personale dell’ateneo ha espresso preoccupazione per la sicurezza all’interno del campus.