Ritardi e scioperi soliti disagi | eppure basterebbe un po’ di buonsenso

Moroni Anche la scorsa settimana (quella dal 4 novembre, ndr) non ci sono state eccezioni alla regola dei, con giornate in cui il disservizio ha raggiunto livelli estremi. Il punto culminante è stato il giorno dello sciopero, che avrebbe dovuto concludersi alle 17. In realtà, le conseguenze si sono fatte sentire proprio a partire da quell’ora, quando la maggior parte dei pendolari cerca di tornare a casa. Nel mio caso, l’unico treno disponibile non si fermava a Parabiago, dove avevo lasciato l’auto. Sono stato costretto a prendere un treno diretto per Legnano e farmi venire a prendere per poi tornare a Parabiago a recuperare l’auto. Questa esperienza, condivisa con decine di altri passeggeri, mi ha lasciato molte domande: in queste circostanze perché non prevedere una fermata straordinaria? Perché non offrire la possibilità di scendere in fermate intermedie, come Parabiago o Canegrate? Questi disservizi non si limitano a farci perdere qualche minuto: incidono profondamente sulla nostra vita quotidiana.