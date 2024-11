Isaechia.it - Rebecca Ferrari eliminata da Amici 24 pubblica il primo messaggio social: “Vedevo che fuori ero poco apprezzata ma…”

Leggi su Isaechia.it

Ferreri ha ufficialmente lasciato la scuola di24.La ballerina della squadra di Deborah Lettieri oggi, a sorpresa, ha affrontato la sua sfida e ha avuto la peggio. Dopo la puntata di domenica e dopo il suo ultimo posto in classifica,ha indossato la maglia rossa della sfida. E oggi, durante il daytime, abbiamo visto che mentre la ballerina era in aula a preparare i balli è stata raggiunta dalla maestra che le ha anticipato non solo che la sfida si sarebbe fatta nell’immediatezza ma anche il nome dello sfidante: Dandy Cipriano. Per chi non lo sapesse i due ballerini si conoscevano già perché entrambi hanno fatto parte del corpo di ballo del programma di Fiorello Viva Rai 2.e Dandy dunque hanno affrontato la loro sfida, giudicata da Garrison Rochelle e questa volta a perdere è stata proprio la ballerina di Deborah.