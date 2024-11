Ilgiorno.it - Provinciale . Riapertura dopo la frana

Ancora qualche giorno e poi la stradache dalla frazione Tresenda porta a Teglio verrà riaperta al traffico. L’importante arteria, una di quelle che collega Teglio al fondovalle in direzione Tirano, a metà ottobre era stata interessata da una, seppure di modeste dimensioni, che ha costretto le autorità a decretarne la chiusura. Alcuni muretti a secco, posti a monte del tratto stradale dellanumero 21 poco sopra il cimitero di Tresenda, lo scorso 19 ottobre hanno ceduto, a causa probabilmente delle forti piogge dei giorni precedenti, e sono scivolati sulla carreggiata. Per fortuna in quel momento, su quel tratto di una strada piuttosto trafficata, non passava nessun veicolo e quindi lanon ha provocato danni a persone ma il versante, evidentemente fragile, ha avuto bisogno di lavori per la messa in sicurezza.