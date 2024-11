Liberoquotidiano.it - "Prima del malore...": rumors pesantissimi, quando è scoppiata la lite tra Sinner e Kalinskaya

Leggi su Liberoquotidiano.it

In campo per Jannikva tutto bene: il Masters 1000 di Shanghai, il trionfo alle Finals di Torino battendo in finale lo statunitense Taylor Fritz (già sconfitto agli US Open). Fuori dal campo, però, c'è chi parla di rottura tra il 23enne altoatesino e la fidanzata (o ex?) Anna, non presente a Torino per assistere alle gesta di, che si è comunque concentrato al massimo in campo e ha vinto così sia la coppa sia il montepremi da 4.881.500 dollari (4.633.617 euro al cambio attuale), il più alto nella storia del Tour. La tennista, numero 14 del mondo, ha preferito rimanere negli Usa, a Miami, dove ha postato alcune stories con le amiche in giro per le vie della città. Suscita clamore anche il fatto che lei non stia seguendo lui su Instagram, mentre al contrario sì. Il gossip risaltato nelle ultime ore parla di un litigio tra i due che risalirebbe addirittura dopo l'eliminazione a Wimbledon, la serache Jannik affrontasse Medvedev e accusasse poi undurante il match.