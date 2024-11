Abruzzo24ore.tv - Previsioni Meteo: Anticiclone in arrivo, ma non mancheranno i cambiamenti improvvisi

Roma - Le condizioniper la fine di novembre mostrano segni di stabilità, ma attenzione a possibili abbassamenti termici. Leper la fine di novembre e l'inizio di dicembre indicano un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche. A partire dalla fine di novembre, l'alta pressione comincerà a dominare sul sud dell'Europa, determinando temperature in aumento. Tuttavia, sebbene l'porti un clima più stabile, non è esclusa una breve ondata di freddo proveniente dal nord che potrebbe causare un rapido calo termico. Periodo 2-9 dicembre: Campo di alta pressione dominante Durante la settimana dal 2 al 9 dicembre, l'alta pressione si espanderà ulteriormente verso il centro-ovest dell'Europa, influenzando in modo significativo anche il clima italiano. Nonostante il miglioramento generale delle condizioni, alcune regioni, in particolare quelle più orientali e meridionali, potrebbero risentire di un'instabilità atmosferica che porterà a venti freddi e.