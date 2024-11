Ilgiorno.it - Povertà educativa e sostegno. Nasce il progetto “Hub Out”

Si chiama di “Hub Out – Luoghi di educazione sconfinata” ed è undi contrasto alleeducative e didelle opportunità culturali dedicate alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni del territorio legnanese: finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia, bando Educare insieme - e guidato dalla Cooperativa Stripes insieme all’amministrazione comunale, a Kinesis Cooperativa e all’Associazione Spazio Ars, ilè stato presentato ieri a Palazzo Malinverni dall’assessora alla Comunità Inclusiva del Comune di Legnano Ilaria Maffei, dalla presidente e direttrice generale di Stripes Dafne Guida e dalla responsabile dell’Area Sviluppo e Territorio della Cooperativa, Michela Brugali. "Con Hub Out vogliamo promuovere il benessere di bambini e bambine - ha detto Guida - puntando sulla valorizzazione degli ambienti urbani come setting educativo capace di costruire inclusione e coesione sociale, generazione di risorse e cura".