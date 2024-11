Lapresse.it - Medioriente, Tajani: “L’Italia sostiene Cpi valuteremo con alleati cosa fare”

“In merito alla decisione della Cpi di emettere mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, e i capi di Hamas “vedremo quali sono i contenuti e le motivazioni che hanno spinto la Corte a questa decisione. Noi sosteniamo la Cpi ricordando sempre che la Corte deve svolgere un ruolo giuridico e non un ruolo politico.insieme ai nostri, come interpretare questa decisione, e come comportarci insieme su questa vicenda”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonioa margine del Business Forum fra Italia, Francia e Germania a Parigi.ha poi precisato che Hamas è “un’organizzazione terroristica” a differenza dello Stato di Israele.