Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Maccabi, Eurolega basket in DIRETTA: palla a due al Forum, Shields e Mannion in quintetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-9 NIKOLA MIROTIC! LA TRIPLA IN USCITA DAL TIME-OUT,PROVA A REAGIRE.2-9 Bomba di Jokubaitis per il +7 ospite.2-6 Francese scatenato: sei punti in fila e break di 6-0 del!2-4 Ancora Hoard dal pitturato.2-2 Hoard pareggia prontamente i conti.2-0 2/2 per Zach LeDay in lunetta per sbloccare il punteggio.Tutto è pronto per laa due. Buon divertimento a tutti!20:25 Questi gli Starting five scelti dai due allenatori per l’inizio del match:Brooks LeDayMirotic (); DiBartolomeo Jokubaitis HOrd Randolph Gabriel (Tel Aviv)20:22 Squadre già sul parquet deldi Assago per completare le fasi di riscaldamento che precedono laa due tra circa dieci minuti. I tifosi meneghini faranno sentire sicuramente il loro supporto per i campioni d’Italia!20:19 Infermeria piena per coach Ettore Messina, con Leandro Bolmaro ultimo giocatore ad infortunasi.