Iodonna.it - L'artista l'avrebbe comprata per 35 centesimi da un fruttivendolo bengalese nell'Upper East Side di Manhattan

Roma, 21 nov. (askanews) – “Comedian”, una banana appiccicata al muro con del nastro adesivo, opera d’arte concettuale provocatoria dell’italiano Maurizio Cattelan, è stata venduta all’asta da Sotheby’s a New York per il prezzo record di 6,2 milioni di dollari. Ad aggiudicarsela è stato il collezionista cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, Justin Sun, che su X ha scritto: “Sono onorato di essere l’orgoglioso proprietario della banana (.) Inoltre, nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica”. New York: 10 indirizzi di arte contemporanea guarda le foto Il debutto della creazione commestibile intitolata “Comedian” alla fiera Art Basel di Miami nel 2019 aveva suscitato polemiche e sollevato dubbi sulla sua effettiva idoneità a essere conrata arte, obiettivo dichiarato di Cattelan.