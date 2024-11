La vittima del terrorismo che accusa lo scrittore | Ha rubato la mia storia per il suo libro

Leggi su Open.online

Kamel Daoud,di nazionalità franco algerina, vive in esilio a Parigi. La sua colpa è di aver criticato gli islamisti e il regime di Algeri. Ha scritto un romanzo che si chiama Houris e racconta di una giovane donna sopravvissuta al massacro del suo villaggio compiuto dagli islamisti quando era bambina. E ha vinto il prix Goncourt. Ma ora proprio quelè alla sbarra. Perché una donna di 31 anni, Saâda Arbane, lodi averle “” la. In Algeria è illegale scrivere o parlare del «decennio nero» della guerra civile (1992-2002). La protagonista del racconto si chiama Aube. Nellagli islamisti provano a sgozzarla, lei riesce a rimanere in vita ma rimane muta. Esattamente la stessache Saâda ha raccontato al canale algerino One Tv.Lae ilSaâda Arbane ha rilasciato l’intervista con un filo di voce e un apparecchio sul collo.