La notte polare di Utqia?vik | il Sole non tornerà fino al 2025

Facebook WhatsAppTwitter È iniziata una fase unica per Utqia?vik, la città più settentrionale degli Stati Uniti, dove laha preso piede. Da lunedì scorso, ilha fatto definitivamente il suo saluto, lasciando i circa 4.500 residenti in attesa del suo ritorno, previsto per il 22 gennaio. Questa situazione è una parte inevitabile del ciclo naturale che caratterizza le regioni artiche, dove le condizioni di luce cambiano drasticamente nel corso dell’anno.La geografia di Utqia?vik e la sua comunitàUtqia?vik, situata a 750 chilometri a nord-ovest di Fairbanks, è un luogo affascinante dal punto di vista culturale e geografico. La maggior parte della popolazione è composta da nativi Iñupiat, che hanno saputo adattarsi a un ambiente estremo e ricco di tradizioni. La città è conosciuta storicamente come Barrow, ma ha adottato il nome Iñupiat che riflette il suo patrimonio culturale.