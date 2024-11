Linkiesta.it - La maledizione del quorum pesa anche sulla Cosa contiana

Leggi su Linkiesta.it

Certo, Giuseppe Conte non è Achille Occhetto, e (soprattutto) la costituente del Movimento 5 stelle non è nelontanamente paragonabile a quel lungo e sofferto processo che portò alla nascita del Partito democratico della sinistra. Ma la questione del «» – la necessità di portare al voto la maggioranza degli 88.943 iscritti – evoca immediatamente il clamoroso incidente che segnò la nascita del Pds, il mancato raggiungimento delnel voto del Consiglio nazionale che avrebbe dovuto eleggere Occhetto segretario del nuovo partito. È noto che Beppe Grillo punta propriomancata partecipazione per delegittimare l’intera operazione. Rischio non so dire quanto concreto,perché, con la consueta disinvoltura con cui regole e procedure democratiche sono affrontate da quelle parti, la possibilità di votare, come sempre comodamente da casa e con un semplice clic, è stata estesa per ben quattro giorni, dalle 10.