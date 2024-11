Ilfoglio.it - Israele spiega a Greta e agli apocalittici green come si fa ambientalismo

Leggi su Ilfoglio.it

Nel suo romanzo “Idromania” (Giuntina), lo scrittore israeliano Assaf Gavron immagina un futuro (il 2067) in cui i nuovi equilibri geopolitici sono legati al dominio sull’acqua che scarseggia. Uno scenario apocalittico allaThunberg che però contiene un fondo di verità:, che ha abbondanza di deserto e penuria di acqua, da anni ha investito per evitare di sprecarne anche una sola goccia. Così, alla Cop29 sul clima in corso a Baku,ha presentato una delle sue start-up, H2oll, sviluppata presso il Technion-Israel Institute of Technology boicottato dalle università occidentali che si pasciono nell’ecologismo, e in grado di estrarre acqua dall’aria rarefatta nel deserto. Gideon Behar, “inviato speciale per il cambiamento climatico e la sostenibilità” d’, guida la delegazione di Gerusalemme alla 29a Conferenza dell’Onu sul clima a Baku, in Azerbaigian.