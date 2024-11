.com - I Negramaro presentano l’album Free Love: «Parliamo del futuro con suoni del passato»

Ecco cosa hanno raccontato i, in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo albumè il nono album in studio deied è disponibile in digitale, cd e vinile da venerdì 22 novembre. Dodici tracce, otto collaborazioni: Aiello, Malika Ayane, Elisa, Niccolò Fabi, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Jovanotti, Kaleo sono gli ospiti presenti nel disco.è stato registrato a Berlino negli storici Hansa Studios, che hanno ospitato U2, David Bowie, Depeche Mode, Iggy Pop, REM e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.Tutti i testi e le musiche sono di Giuliano Sangiorgi, la produzione artistica è affidata a Giuliano Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale.Nel corso della conferenza il frontman racconta: «arriva in un tempo in cui qualsiasi tipo di parola come amore, pace, uguaglianza sembra buonista ma ottiene come reazione un atteggiamento strano da parte della gente.