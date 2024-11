Davidemaggio.it - I Big di Sanremo 2025 potranno duettare tra di loro nella serata cover

Leggi su Davidemaggio.it

Rivoluzione completadel Festival di. Oltre a non avere un peso sulle classifica finale della 75esima edizione, Carlo Conti ha deciso di inserire un’ulteriore novità nel meccanismo: i Big in garadecidere diinsieme.dellei cantanti in garafare duetti tra diha annunciato stamattina Conti alla Milano Music Week, dopo aver svelato che la lista dei Big in gara – che saranno più dei 24 inizialmente previsti – verrà svelata, in diretta al TG1 delle 13.30, domenica 1° dicembre 2024. Per quanto riguarda il meccanismo della gara, in programmaquartadi venerdì 14 febbraio, i Big saranno chiamati ad eseguire una una canzone edita al 31 dicembre 2024 e tratta dal repertorio italiano ed internazionale.