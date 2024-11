Lanazione.it - Emendamenti per Prato. Polemica Pd-centrodestra

Non passa giorno ache tra centrosinistra di governo locale edi governo nazionale non ci sia una. L’ultima è scattata nel tardo pomeriggio di ieri sull’efficacia deglipro distretto tessile in seno alla legge di Bilancio che ha iniziato la lunga strada verso l’approvazione. L’altro giorno la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti sulle colonne de La Nazione annunciava la mobilitazione per portare a casa il risultato (tesoretto da 10 milioni, ammortizzatori sociali, aiuti alle imprese). Ieri il deputato del Pd Marco Furfaro ha fatto capire che se non c’era lui la mobiltazione annunciata rimaneva solo intenzione e non si sarebbe concretizzata. Replica della deputata: “Non è vero, gli atti lo dimostrano“. E laprende corpo. Nelle ultime ore i deputati territoriali del Pd, con Marco Furfaro in prima fila, hanno sottolineato come in realtà oltre "agli annunci pirotecnici, Mazzetti non ha fatto l’unica cosa che doveva esser fatta per i lavoratori e le imprese di: ossia ‘segnalare’ glinella legge di bilancio".