Dividendi record nel trimestre: dove si remunerano di più gli azionisti

Tornano i riflettori sui: lunedì scorso è stata una giornata molto ricca a Piazza Affari,una decina di Blue-Chips hanno staccato la cedola. Fra i più osservati Intesa Sanpaolo, che si classifica come la prima banca in UE per remunerazione agli.La ricerca dielevati è molto importante per chi investe, perché le distribuzioni vanno ad aumentare il rendimenti di un investimento. Ci si domanda allora come stanno andando ia livello globale e quali sono le società che distribuiscono utili maggiori agli.Secondo l’ultimo Global Dividend Index di Janus Henderson iglobali hanno raggiunto unnel 3°.La crescitadel 3°Dal Global Dividend Index di Janus Henderson emerge che iglobali sono aumentati del 3,1% a 431,1 miliardi di dollari nel terzo, unper il periodo, mentre l’aumento sottostante si è attestato al 6,6% nella prima metà del 2024.